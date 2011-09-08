На Рівненщині чиновники дозволили приватизацію земель, що мають історико-культурну цінність

Прокуратурою Рівненської області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Острозького районного відділу земельних ресурсів, які незаконно надали громадянам у приватну власність земельні ділянки, що мають особливу наукову та історико-культурну цінність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, справу порушено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Чиновники погодили технічну документацію зі складання державних актів на право приватної власності та виділення на місцевості земельних часток (паїв) громадянам на території Могилянівської сільської ради, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення "Поселення Трипільської культури, могильник доби середньої бронзи та римського часу".

У результаті незаконної приватизації пам’яток археології та проведення на них земляних робіт державі спричинено наслідків на суму 12,5 млн. грн.