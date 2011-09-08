Київський Будинок вчителя планують реконструювати до 1 вересня 2012 року

Столичний Будинок вчителя планують реконструювати до початку 2012-1013 навчального року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ММДА, про це сказав голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ під час зустрічі з молодими фахівцями освітньої галузі.

«Київський Будинок вчителя – історична будівля. Впевнений, що кожний киянин, який входить до цього приміщення, відчуває історію і свою причетність до формування сучасної історії. Дуже давно тут не проводили ремонт, крім того, багато чого потребує модернізації. Наприклад, необхідно замінити систему опалення, освітлення тощо. Тому ми беремо на себе зобов’язання здійснити реконструкцію Будинку вчителя до 1 вересня 2012 року», – сказав О.ПОПОВ.

Будинок працівників освіти було засновано 1922 року.

При Будинку вчителя проводять науково-педагогічні семінари, конференції, діють колективи художньої самодіяльності, гуртки для вчителів та школярів, зокрема, танцювальні і хорові. Також працює Педагогічний музей.