НСК "Олімпійський" готовий до відкриття на 95% - Колесніков

Національний спортивний комплекс «Олімпійський» готовий до відкриття на 95%.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ під час інспекційної поїздки на стадіон, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

«Сьогодні рівно місяць до відкриття стадіону: звісно, роботи ще багато, але в основному вона носить косметичний характер. Залишилося виконати монтаж сидінь, завершити монтаж крівлі, обладнати внутрішні приміщення, у першу чергу мова йде про інсталяцію обладнання та навчання персоналу. Тож вже 8 жовтня відбудеться урочисте відкриття найбільшого стадіону в нашій державі», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він зауважив, що робота на НСК йде надзвичайно швидкими темпами. «Наприклад, за добу на «Олімпійському» встановлюється до двох тисяч глядацьких місць – тож до завершення цих робіт потрібно ще кілька днів. Якщо ж говорити в цілому, то стадіон вже готовий на 95%. Ті 5%, що залишилися, ми точно зможемо завершити за 30 днів – якщо за 1,5 роки зробили все інше», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що на стадіоні зможе розміститися 70 тис. 50 уболівальників. «Тут буде абсолютно все для проведення змагання будь-якого рівня, зокрема, і з легкої атлетики», - підкреслив він.

Як повідомляється, на сьогодні на НСК «Олімпійський» встановлено 67 секторів мембранного покриття із 80, а також 138 із 640 прозорих куполів над парасольками даху. Однією з функцій парасольок є забезпечення природного освітлення чаші стадіону. Саме тому, на відміну від напівпрозорої полімерної мембрани даху, підвісні розпірні конструкції будуть вкриті повністю світлопрозорою ETFE-плівкою, через яку в чашу стадіону проникатиме сонячне світло. У 42-х кіосках фаст-фуду, розташованих на галереях нижнього та верхнього ярусів трибун, вже завершується монтаж обладнання та внутрішні оздоблювальні роботи.

У чаші стадіону триває встановлення сидінь для глядачів. Повністю змонтовано сидіння нижнього ярусу трибун (окрім VIP-сектору). На верхньому ярусі встановлено 25 секторів сидінь із 40. Змонтовано звукове та світлове обладнання чаші стадіону. Загалом на Київській арені буде 608 прожекторів. Середній рівень вертикальної освітленості у 2400Lx відповідатиме найвищим вимогам UEFA, FIFA і GAISF/IAAF для телетрансляції футбольних матчів і легкоатлетичних змагань високої якості як у SD, так і в HD форматі. Прожектори є повністю дистанційно-керованими та можуть працювати в семи різних режимах. Це дозволить забезпечити відмінну видимість для глядачів і можливість проводити телетрансляції будь-яких заходів, що проводяться на стадіоні.

Система озвучування чаші стадіону створена на високоякісному обладнанні від відомого світового виробника. Вона складається з 88 повнодіапазонних, 80 низькочастотних (сабвуфери) акустичних систем, встановлених під покрівлею стадіону, а також 126 підтрибунних гучномовців.

У середу, 7 вересня 2011 року, на «Олімпійському» почали вкладати натуральний газон. Майже 800 рулонів з натуральним трав’яним покриттям загальною площею 8395 кв. м привезли на стадіон зі Словаччини у 10 холодильних камерах. Щоб виростити ціле поле для «Олімпійського» знадобилося більше двох років, а розстелять його менше ніж за два тижні. За день планується вкладати від 1200 до 1500 м2 натурального покриття.