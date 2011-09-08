Депутати пропонують ввести мораторій на примусову реалізацію майна боржників по ЖКП

Народні депутати Юрій ОДАРЧЕНКО та Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (БЮТ) пропонують ввести мораторій на примусову реалізацію майна громадян через борги за житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в законопроекті № 9110 «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна громадян за борги по житлово-комунальним послугам», внесеному до парламенту 6 вересня ц.р.

Згідно з пояснювальною запискою, нова редакція закону «Про виконавче провадження» передбачає, що майно боржників може бути описано та вилучено для примусової реалізації.

Автори законопроекту пропонують не поширювати мораторій на примусове стягнення грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках боржника (крім рахунків, на яких здійснюється виплата зарплати, пенсій та інших соціальних відрахувань, за умови, що залишок на таких рахунках не перевищує трьох мінімальних зарплат на день стягнення) .

При цьому мораторій не поширюється на боржників, загальний дохід яких разом з членами їх сімей, які проживають з ними, перевищує 100 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому проводиться примусове виконання рішення суду.

Законопроектом передбачається припинення процедур примусового стягнення майна, які почалися до вступу в силу цього закону, і на яких накладено мораторій.

Майно, вилучене, але не продане до вступу в силу цього закону, на вилучення якого накладено мораторій, підлягає поверненню власникам протягом 10 днів з дня набрання законом чинності.