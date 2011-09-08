TMM Real Estate Development завершила 2010 рік із чистим прибутком 17 млн. дол.

TMM Real Estate Development plc, якій належить 100% української девелоперсько-будівельної компанії ТОВ Фірма «Т.М.М.», завершила 2010 рік із чистим прибутком 17 млн. дол., тоді як в 2009 році чистий збиток складав 14,3 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії з посиланням на дані аудійованої консолідованої фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Згідно з повідомленням, за 2010 рік дохід компанії склав 51,3 млн. дол. (за 2009 рік - 42,2 млн. дол.), активи станом на 31 грудня 2010 року - 374,2 млн. дол. (станом на 31 грудня 2009 активи становили 356,8 млн. дол.)

Аудитором звітності виступила компанія Ernst & Young Cyprus Limited.

Довідка УНІАН. «ТММ» - девелоперсько-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності - будівництво житлових комплексів "під ключ", а також офісних, торгових і промислових об'єктів. З моменту заснування компанія реалізувала 31 проект нерухомості загальною площею понад 600 тис. кв. м у Києві, Харкові, Житомирі та Ялті.

Глобальні депозитарні розписки компанії ТММ котуються на Open Market Франкфуртської фондової біржі з травня 2007 р.