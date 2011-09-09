У котеджних селищах Київської області у серпні продано 105 будинків

У Київській області в серпні ц.р. продано 105 будинків у котеджних селищах, з них 4,5% складають угоди купівлі-продажу квартир в таунхаусах.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найбільшим попитом користувалися котеджі площею до 200 кв.м. (46% угод), 37% угод припадає на будинки площею 200-300 кв.м., 12% - на домоволодіння площею 300-400 кв.м. та 5% - на об'єкти площею понад 400 кв. м.

Максимальна кількість угод (44%) припадає на будинки вартістю від 100 до 200 тис. дол., 35% - в ціновій категорії від 200 до 300 тис. дол., 16% - в ціновій категорії від 300 до 400 тис. дол. і 5% - у категорії понад 400 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Бородянський напрямок, із середнім показником 1044 дол./кв.м. (177 тис. дол./домоволодіння), включаючи вартість земельної ділянки біля будинку. Найдорожчим був Обухівський напрямок, із середнім показником 1603 дол./кв.м. (499 тис. дол./домоволодіння), включаючи вартість земельної ділянки біля будинку.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 року по 14 адміністративним районам Київської області було укладено 85 угод купівлі/продажу будинків у котеджних селищах (з них 5% угод - квартира в таунхаусі).