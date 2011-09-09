Знищений сквер у Дарниці відновлять - «Київзеленбуд»

Більшість знищених скверів у всіх районах столиці будуть відновлені. Зокрема, столична влада має намір відродити сквер по вул. Малишка навпроти універмагу «Дитячий світ» у Дарниці.

Про це в прямому ефірі програми «В центрі уваги» телеканалу «Київ» заявив генеральний директор комунального об'єднання «Київзеленбуд» Микола НАЗАРЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За його словами, свого часу землю там викупили комерційні структури, які знищили дерева і насипали камінь і щебінь. За дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА тепер мерія в судовому порядку повертає в комунальну власність запущену площу, де буде відтворено сучасний затишний сквер.

Як сказав М.НАЗАРЕНКО, дизайн цього оазису буде вирішено в тому ж японському стилі, що і парк Кіото.

«На наступний рік ми запланували обов'язково відновити знищені сквери. Адже дуже багато за останній час зелених зон пішло під будівництво. Тепер їм знову повертають колишнє призначення. Скажімо, будівництво висотки скасували недавно в Подільському районі, у провулку Квітневому. Там створимо комфортну озеленену територію. І так практично в кожному районі Києва. З цією метою О.ПОПОВ особисто об'їжджає чимало проблемних майданчиків, де місцеві мешканці виступають проти забудови. Там і будемо відтворювати сквери, і будемо брати їх на своє утримання», - розповів М.НАЗАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2011 стало відомо, що прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти однієї з посадових осіб КМДА, яка видала незаконний дозвіл на вирубку лісових насаджень біля станції метро «Дарниця».

Встановлено, що цей чиновник, який керував одним з профільних управлінь КМДА, безпосередньо сприяв отриманню документів, на підставі яких в довгострокову оренду одній з комерційних установ були надані земельні ділянки загальною площею близько 14 га для будівництва та експлуатації торгово-розважальних і офісних закладів.

Чиновник діяв всупереч ст. 123 Земельного кодексу України, яка забороняє зміну цільового призначення земель лісового фонду та зеленої зони.

Завдані збитки громаді Києва в результаті таких дій становлять 108,5 млн грн.

Посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Проти нього було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовими повноваженнями) Кримінального кодексу України.