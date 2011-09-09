Кияни у серпні сплатили ЖКП на 104,1% - КМДА

Кияни у серпні ц.р. оплатили житлово-комунальні послуги на 104,09%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр», поточна оплата за ЖКП становить 95,27%.

З урахуванням перерахунку за опалювальний період 2010-2011 року, найвищий показник поточної оплати спостерігався серед мешканців будинків комунальної форми власності у Деснянському районі - 194,22%, Подільському районі - 94,68% і Голосіївському районі - 92,62%.

Крім того, КП «ГІОЦ» зазначає, що з урахуванням погашення боргів минулих періодів 100%-й рівень оплати перевищили Деснянський, Подільський і Печерський райони міста.

Найнижчий рівень оплати у Святошинському - 97,48% і Дарницькому - 97,7% районах.

При цьому в більшості районів рівень оплати за житлово-комунальні послуги в будинках, керованих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, з урахуванням оплати боргів, перевищує 100%.