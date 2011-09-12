Наприкінці вересня у Києві розпочнеться реконструкція Андріївського узвозу

Наприкінці вересня у столиці розпочнеться реконструкція Андріївського узвозу в Києві, завершити роботи планують до Дня Києва у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформував голова КМДА Олександр ПОПОВ під час виїзної робочої наради керівництва міста, що відбулась на Андріївському узвозі.

О.ПОПОВ наголосив, що Андріївський узвіз повинен зберегти свою автентичність і після проведення реконструкції. Він підкреслив, що Андріївський узвіз є гордістю не лише Києва, а й усієї України.

“Зберегти автентичність Андріївського узвозу для нас дуже важливо, адже це невід’ємна часточка душі Києва. Тримаючи курс на благоустрій історичного центру міста, ми не залишаємо без уваги Поділ та, зокрема, Андріївський узвіз. Тому сьогодні ми розглядаємо проекти реконструкції Андріївського узвозу, радимося з митцями та власниками галерей, для яких узвіз є рідною домівкою», – сказав О.ПОПОВ.

В ході реконструкції узвозу передбачається, зокрема, замінити усі інженерні мережі, виконати реконструкцію фасадів будинків та упорядкувати прилеглу територію.

Представникам малого та середнього бізнесу, які здійснюють на Андріївському узвозі продаж виробів народного мистецтва, картин тощо О.ПОПОВ запропонував самостійно визначити альтернативні місця торгівлі на час реконструкції узвозу. Також голова КМДА зазначив, що роботи на узвозі виконуватимуть поетапно, щоб надати можливість продавцям працювати.

На думку О.ПОПОВА, одним із варіантів порозуміння між владою, художниками, галеристами, продавцями та мешканцями є створення органу самоорганізації населення вулиці, із прийняттям відповідного статуту чи маніфесту, який би став законом вулиці, «щоб, і влада, і громадськість разом відповідали за стан справ на Андріївському узвозі».

За словами О.ПОПОВА, реконструкція Андріївського узвозу – це лише частина проекту «Старе місто», до якого входить, і Контрактова площа, і вулиця Сагайдачного. «Розробка проекту зараз триває і має бути завершена до 1 грудня, для того щоб до кінця року ми мали повне уявлення про реконструкцію старої частини міста. Поступово ми відродимо ті культурно-історичні цінності, які є надбанням усього нашого українського народу», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.ПОПОВ заявляв, що на реконструкцію Андріївського узвозу необхідно близько 150 млн. грн.

12 квітня голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що після проведення реконструкції Андріївський узвіз може втратити свою унікальність.

Депутат Київради переконаний, що проект реконструкції, який планує втілити столична влада, повністю розмиває саму суть вулиці “Андріївський узвіз”.

За його даними, проект очевидно демонструє, що на узвозі планується звести 6 нових будівель, серед яких: офісний центр (Андріївський узвіз, 10 б), будівля з рестораном, виставковим залом і апартаментами (Андріївський узвіз, 6), 11-поверховий готельний комплекс з паркінгом та ресторанами (Андріївський узвіз, 14-16), а "Замок Ричарда" планується переобладнати під готель.

Також О.БРИГИНЕЦЬ вказував на інші недоліки проекту з реконструкції Андріївського узвозу.