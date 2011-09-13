Львівський готель «Леополіс» виборов право стати штаб-квартирою УЄФА під час Євро-2012

Львівський готель «Леополіс», який другий рік поспіль визнано найкращим в Україні, виборов право стати штаб-квартирою УЄФА під час підготовки та проведення Євро-2012.

Про це на прес-конференції в понеділок повідомив генеральний директор готелю «Леополіс» Удо ХАЙНЕ, повідомили УНІАН у прес-службі готелю «Леополіс».

За його словами, цього року «Леополіс» переміг відразу у двох номінаціях «Ukraine’s Leading Hotel» та «Ukraine’s Leading Business Hotel» найпрестижнішого світового конкурсу World Travel Awards. Найвищу у світі туристичну нагороду львівському готелю вручили під час Вісімнадцятої європейської академії, що пройшла у Туреччині, у готелі Cornelia Diamond Golf Resort & Spa.

Як розповів У.ХАЙНЕ, упродовж року 213 тисяч експертів туризму віддали свої голоси за номіновані готелі, туристичні фірми, транспортні компанії у 160 країнах світу і визначили найкращих на кожному із континентів. У європейському конкурсі у 2011 році за нагороду боролося більш як 500 організацій із 47 країн у 125 категоріях.

У номінації «Ukraine`s Leading Hotel 2011» конкурентами п’ятизіркового «Леополісу» стали такі престижні українські готелі як Donbass Palace Hotel, Opera Hotel, Premier Palace Hotel та Radisson Blu Hotel Kiev.

Нагороду «Ukraine`s Leading Business Hotel 2011» виборювали Donbass Palace Hotel, Hotel Otrada, Hyatt Regency Kiev, Premier Palace Hotel та Radisson Blu Hotel Kiev.

«Ці нагороди є свідченням серйозного визнання у світі , а також хорошим маркетинговим інструментом для зміцнення та розвитку бренду готелю «Леополіс». Це допоможе нам у формуванні позитивного іміджу на світовому туристичному ринку не лише нашого готелю, а й міста Львова загалом », - вважає генеральний директор готелю.

За його словами, перемогу львівський готель здобув насамперед завдяки висококласному сервісу та професіоналізму.

«Головна родзинка нашого готелю – це затишна атмосфера, яку створює вишуканий дизайн та індивідуальна комунікація до кожного гостя, чого практично неможливо досягнути у великих готелях. Також невід’ємною частиною нашого успіху є команда «Леополісу», яка своїм професіоналізмом та відданістю роботі створює ту саму атмосферу гостинності», - зазначив У.ХАЙНЕ.

Крім того, повідомив гендиректор готелю, «Леополіс» виборов право стати штаб-квартирою УЄФА під час підготовки та проведення Євро 2012.

«Ми можемо офіційно заявити, що являємось регіональною штаб квартирою УЄФА на час підготовки та проведення Євро-2012», - заявив У.ХАЙНЕ.

Він розповів, що наприкінці року керівництво «Леополісу» планує збільшити номерний фонд готелю до 74 номерів. Попри те, що рівень номерів цього львівського готелю відповідає п`ятизірковому статусу вже сьогодні, щоб отримати п`яту зірку, заклад додасть до свого фонду відпочинкову та розважальні зони - СПА-центр, фітнес-зал, два конференц-зали, ресторан та коктейль-бар. Усе це має з`явитися у другій та третій черзі будівництва, в будинках під №14 та 16 на вул. Шевській. На реконструкцію об`єктів ПАТ "Європейський дім" готовий вкласти близько 70 млн. грн.

Із завершенням будівництва «Леополіс» зробить свій внесок у виконання вимог Європейської футбольної федерації - наявність у Львові 2,5 тис. номерів у чотири- та п`ятизіркових готелях для футбольних функціонерів, та ще 15 тис. місць для вболівальників.

*** World Travel Awards заснували у Лондоні у 1993 році, щоб знаходити і відзначати найкращі організації туристичної індустрії в усьому світі. Цю нагороду прирівнюють до «Оскара» у кіноіндустрії. Готель «Леополіс» вперше отримав нагороду World Travel Awards у номінації "Найкращий готель України" у 2010 році.