В Україні до 2015 року з`явиться 320 котеджних селищ.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

У компанії відзначили, що за 8 місяців 2011 року в Україні було продано 94 інвестиційних проекти загальною площею 3,55 тис. га під будівництво котеджних селищ з елементами інфраструктури.

Лідерами продажів стали Київська область і півострів Крим - 23 і 15 проектів відповідно. В Одеській області - 12 проектів, Харківській - 10, Дніпропетровській - 9. Замикають список Львівський (6 проектів) і Донецький (5) регіони. По 3 проекти продали у Хмельницькій, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Найбільшим попитом користувалися середні ділянки площею 5-30 га (74% угод), 21% припадає на ділянки від 30 до 60 га і 5% - на проекти понад 60 га.

Традиційно найдорожчі проекти в Криму, Київській та Одеській областях. За ними йдуть Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Донецька області.

Нагадаємо, за період з 2008 по 2011 рр.. в Україні продали 320 інвестиційних проектів загальною площею 13,56 тис. га.