Кількість сімей, які одержують субсидії, за рік збільшилася вдвічі

Житлову субсидію в Україні станом на 1 серпня 2011 року одержують 619,6 тис. сімей, що вдвічі (або на 312,0 тис. сімей) більше, ніж на 1 серпня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Зокрема, субсидію на оплату житлово-комунальних послуг одержують 480,2 тис. сімей, а на відшкодування витрат на придбання зрідженого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива – 139,4 тис. сімей.