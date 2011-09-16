Київ готовий до зими на 98% - КМДА

Рівень підготовки столичного господарства до осінньо-зимового періоду становить 98%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час розширеної колегії Київської міської державної адміністрації начальник Головного управління житлового господарства столиці Володимир СТОРОЖЕНКО.

“Станом на 15 вересня ми відзвітували Мінрегіонбуду, що рівень підготовки міського господраства до роботи в осінньо-зимових умовах складає 98%. Однак нам розслаблятись не треба, тому що роботи, які були виконані до вересня, це переважно специфічні, необхідні інженерні заходи, які не завжди бачать та позитивно оцінюють люди: ремонт та випробування інженерних мереж, їхня промивка, наповнення спеціальною мережною водою, ремонт бойлерних тощо. Попереду в нас дуже великй обсяг роботи по ремонту житлового фонду”, - сказав В.СТОРОЖЕНКО.

За його даними, на сьогодні у Києві відключено від гарячої води через аварії на інженерних мережах 583 житлових будинки, з них в обслуговуванні “Київенерго” – 550, ЖЕКів – 26, інших – 7 будинків.

Він звернув увагу на необхідність активізувати ремонтні процеси на цих об’єктах, щоб мережі були готові максимум до 1 жовтня.

Як зазначалось на колегії, пуск тепла планується розпочати в Києві 5 жовтня до соціальних закладів. Поступово після цих об’єктів розпочнеться підключення житлового фонду.

“Але якщо будемо розуміти, що в нас попереду через тиждень буде пониження температури, нестандартне, то будемо розпочинати опалювальний сезон раніше”, - зауважив голова КМДА Олександр ПОПОВ, звертаючись до керівників підрозділів з попередженням про можливість початку опалювального сезону раніше, ніж планується.

За інформацією начальника Головного управління комунального господарства Дмитра НОВИЦЬКОГО, об’єкти водоканалізаційного господарства на сьогодні готові до зими на 98-100%.

У свою чергу, начальник Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження В’ячеслав ЛІСОВИК повідомив, що “Київенерго” цього року виконало робіт по підготовці до зими значно більше за обсягом, ніж за кілька попередніх років: “Реконструйовано та капітально відремонтовано понад 56 км теплових мереж, а в минулому році цей показник складав 13 км”.

За його даними, готовність до опалювального сезону об’єктів теплопостачання, до яких відносяться ТЕЦ, котельні, теплопункти, становить понад 93%. Водночас він звернув увагу на те, що поки не вирішено питання із заготівлею резервного палива – мазуту: на сьогодні його лише 30 тонн при необхідному запасі у 70 тонн.

О.ПОПОВ попередив присутніх, що, незважаючи на проведену підготовку, треба бути готовими до будь-яких ситуацій під час опалювального сезону, оскільки стан мереж у Києві і технології “потребують мільярдних капітальних вкладень, і не в гривнях, а в доларах”.

“Тому треба відпрацювати тему надзвичайних ситуацій, щоб своєчасно реагувати”, - підкреслив він, доручивши, зокрема, столичному Управлінню МНС підготувати свій план робіт і бути готовими до будь-яких обставин.

“Ми однозначно повинні бути націлені на те, щоб у нас не повторилась ситуація, яка була на початку опалювального сезону 2010/11 років. Це просто була Сталінградська битва, у якій, до речі, не завжди ми керували обставинами. Настільки складно керувалась ця система із запуском тепла... Але ця робота, яку ми провели і «Київенерго», й інші, вона набагато сьогодні більша, ніж була у попередні роки”, - сказав О.ПОПОВ.

Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК наголосив, що протягом місяця усі виявлені сьогодні недоліки мають бути виправлені.

“10 днів тому ми провели розширену нараду штабу з підготовки до зими, і можу сказати, що, на жаль, не всі відреагували на ті зауваження, які прозвучали. У зв’язку з цим є пропозиція головам Деснянської і Святошинської адміністрацій, у яких найгірші показники по підготовці до зими, оголосити догани начальникам відділів житлово-комунального господарства ваших районів. Попередити, що 1 жовтня у разі невиправлення ситуації, яка є, вони будуть звільнені з роботи. Також попередити заступників голів, які ведуть цей напрямок”, - наголосив О.МАЗУРЧАК.