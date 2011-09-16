Влада Києва не порушуватиме питання про підвищення комтарифів без рішення уряду - Попов

Столична влада не порушуватиме питання про підвищення тарифів, зокрема на житлово-комунальні послуги, без відповідного рішення уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сказав сьогодні на розширеній Колегії КМДА.

“Що стосується тарифної політики: я думаю, що уряд сьогодні правильну політику проводить і стримує зростання цін на житлово-комунальні послуги, враховуючи всі обставини”, - зазначив він.

За словами О.ПОПОВА, на тарифну політику може вплинути результат переговорів України з Росією щодо ціни на газ, якщо буде якась тенденція до збільшення його вартості.

“Але сьогодні уряд не має бажання піднімати ціни на житлово-комунальні послуги, а навпаки є бажання у наступному році зробити серйозні кроки до соціального захисту людей, проводячи соціально-орієнтовану політику. Я думаю, це зважений підхід, і тому ми не будемо ставити питання про підняття якихось цін, якщо не буде прийнято урядове рішення. Хоча це непросто. Особливо це стосується і транспорту. У нас там повний завал...”, - сказав голова КМДА.