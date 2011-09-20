«Фомальгаут» інвестував 5 млн. грн. у відкриття «Першого гіпермаркету дверей» в Києві

Група компаній (ГК) «Фомальгаут» інвестувала 5 млн. грн. у відкриття «Першого гіпермаркету дверей» на Кільцевій дорозі в м. Києві.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова ради директорів групи компаній «Фомальгаут» Сергій ЄРШОВ.

Гіпермаркет почав роботу з 16 вересня ц.р. За словами С.ЄРШОВА, це перший магазин такого формату в Україні, який спеціалізуватиметься на продажу дверей і в якому представлені провідні виробники України, Росії, Білорусі та Європи.

За його словами, ніша великих торгових центрів, що спеціалізуються на дверях, була не єдиною зайнятою на ринку у сфері ритейла будівельних матеріалів, тому компанія ухвалила рішення її розвивати. Зокрема, компанія, залежно від успішності проекту, планує впродовж наступних 4 років відкрити ще від 2 до 4 гіпермаркетів, що спеціалізуються на торгівлі дверима, у великих містах України. В цілому інвестиції в їх відкриття можуть становити близько 19 млн. грн.

За словами керівника проектів групи компаній «Фомальгаут» Юрія ПАВЛІЯ, у разі успіху проекту, вже в 2012 році розглядається можливість відкриття ще одного гіпермаркету на лівому березі Києва і одного — в Донецьку. Рішення ухвалюватиметься за результатами діяльності «Першого гіпермаркету дверей» за перші півроку. При цьому площі під гіпермаркети планується або купувати, або довгостроково орендувати.

Як зазначалося на прес-конференції, загальна площа нового гіпермаркету дверей становить 3 тис. кв. м, торгова площа — 2 тис. кв.м. Він розміщений на 2 поверхах біля супермаркету будівельних матеріалів «МастерОК», що стало можливим за рахунок реконструкції й розширення торгової площі. На сьогодні в гіпермаркеті представлена продукція близько 40 провідних фабрик-виробників. За словами Ю.ПАВЛІЯ, перед відкриттям нового напряму була проведена велика робота з вивчення настроїв учасників ринку, побажань покупців, оскільки раніше на ринку не було центру, де б в одному місці було зібрано стільки виробників. «На нашу думку і за оцінками учасників ринку, асортимент, який представлений в цьому торговому центрі, становить 85% всіх пропозицій на ринку Києва», - сказав Ю.ПАВЛІЙ. Гіпермаркет спеціалізується на середньому ціновому сегменті вартістю від 200 грн. до 10 тис. грн. за блок дверей. За словами Ю.ПАВЛІЯ, гіпермаркет продовжує розширюватися, як на першому поверсі, де розміщений «якірний бізнес» компанії й продаються готові двері, так і на другому поверсі, де функціонує виставка-продаж. «Список розширюватиметься, зараз виявили бажання ще 5 фабрик якимсь чином взяти участь в цьому проекті», - відзначив він.

Довідка УНІАН. До групи «Фомальгаут» (100% український капітал) входять компанія «Фомальгаут-Полімін» із двома заводами в Києві, одним у Красному Лимані (Донецька обл.) і одним у Цюрупінську (Херсонська обл.) з випуску сухих будівельних сумішей, «Фомальгаут-Волинь» (виробник вапна загальнобудівельного призначення), завод будівельної техніки «Будмаш» у Житомирі (оптово-роздрібна торгівля будматеріалами), «ФомальгауТ-Т» (роздрібна мережа магазинів «МастерОК!») і «Перший гіпермаркет дверей».