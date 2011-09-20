ВР планує внести зміни до закону про реєстрацію прав на нерухомість

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 245 із 353 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом планується внести зміни до закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Передбачено, що обов`язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, право господарського відання нерухомим майном; право оперативного управління нерухомим майном.

Законопроектом передбачено, що право власності на житловий будинок, будівлю, споруду, квартиру може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані. Із нині діючого закону пропонується вилучити уточнення, що це не стосується випадків, якщо власником земельної ділянки та житлового будинку, будівлі, споруди, квартири, розташованих на ній, є та сама особа.