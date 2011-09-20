Платіні 26 вересня перевірить підготовку Львова до Євро-2012

Президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ 26 вересня відвідає Львів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час брифінгу міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

«26 вересня у Львові ми приймаємо Мішеля ПЛАТІНІ. У Львові він огляне будівництво нового терміналу, реконструкцію злітно-посадкової смуги, новий стадіон. Після цього відбудеться робоча нарада у Львівській міській раді. Після наради буде прес-конференція для журналістів»_ розповів А.САДОВИЙ.

Він зазначив, що «М.ПЛАТІНІ починає візит в Україну зі Львова. Після Львова відлітає в Донецьк, потім Харків, Київ».

«Від останнього візиту, коли він був у Львові, прогрес є дуже великий. За цей останній рік ми зробили більше, ніж наші колеги з Польщі. Темпи у нас набагато кращі», - додав А.САДОВИЙ.