У Луганську через борги перед енергетиками понад 30 тисяч мешканців залишилися без води

У Луганську через борги ТОВ «Луганськвода» перед ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» більш як 30 тисяч жителів залишилося без води. Про це УНІАН повідомив прес-секретар ТОВ «Луганськвода» Володимир ЧЕРНИШ

Він зазначив, що вчора ввечері 20 вересня, «ЛЕО» знеструмило практично всі підвищувальні насосні станції ТОВ «Луганськвода», які розташовані в обласному центрі.

За його інформацією, на даний момент знеструмлено 31 станцію в Ленінському і Жовтневому районах Луганська. Вода не подається на верхні поверхи багатоповерхівок.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Луганську 15,5 тисячі жителів багатоповерхівок залишилося без води - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» («ЛЕО») за борги відключило 11 підвищувальних насосних станцій.

Борг ТОВ «Луганськвода» перед ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» на 1 вересня становить 278,9 млн. грн.