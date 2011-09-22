Вартість житла економ-класу на первинному ринку Києва з початку року знизилася на 4%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Києва з початку поточного року знизилася на 4% і станом на вересень ц.р. становить 1287 дол./кв. м.

Про це йдеться в огляді ринку первинного житла від консалтингової компанії Knight Frank Ukraine, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, у третьому кварталі ц.р. житло економ-класу в столиці подешевшало на 5,5%. Фахівці компанії вважають, що таке зниження вартості пов`язане з активним виходом нових проектів, де ціни нижчі, ніж в основних конкурентів.

У компанії відзначили, у третьому кварталі ц.р. на ринок вийшли близько 5 нових проектів житла економ-класу. Починаючи з серпня, рекламні кампанії запустили і оновили понад 30% забудовників.

При цьому з початку поточного року середня вартість житла бізнес-класу на первинному ринку столиці зросла на 10,3%, а в третьому кварталі - на 1%, і на вересень склала 2415 дол./кв. м. Зростання цін у цьому сегменті в компанії пояснюють підвищенням стадії готовності проектів.

У той же час середня вартість елітного житла з початку року знизилася на 3,4%, а в третьому кварталі - зросла на 2,6%, і на вересень, попередньо, склала 7207 дол./кв. м.

У компанії відзначили, що в третьому кварталі 2011 року продовжується активне будівництво шести комплексів, які позиціонуються як елітні. У більшості нових проектів продаж планують відкрити на завершальних етапах будівництва. Фахівці компанії припускають, що протягом четвертого кварталу 2011 року - першого кварталу 2012 року пропозиція елітного сегмента поповниться не менше 400 квартирами.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогоднішній день Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером - компанією Newmark налічує 196 офісів в 38 країнах світу і об`єднує понад 6770 фахівців.

В Україні та Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг у всіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії та Україні послугами Knight Frank скористалися більше 500 великих російських і міжнародних компаній.