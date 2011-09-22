Компанія «Аверс-Сіті» ввела в експлуатацію першу чергу ЖК «Коцюбинський»

ТОВ «Аверс-Сіті» 16 вересня ц.р. ввела в експлуатацію житловий будинок № 1 першої черги житлового комплексу (ЖК) «Коцюбинський» по вул. Пономарьова, 26 у смт Коцюбинський Київської області.

Про це йдеться на офіційному сайті проекту.

Згідно із сертифікатом відповідності, виданим Інспекцією ДАБК у Київській області, будинок загальною площею 35,2 тис. кв. м, житловою площею 17,2 тис. кв. м, розрахований на 453 квартири. Площа нежитлових приміщень в будинку становить 1,4 тис. кв.м.

Генеральним підрядником будівництва будинку виступило ТОВ «Укрплюсбуд».

Перша черга житлового комплекса складається з двосекційного житлового будинку №2, який введено в експлуатацію в березні 2011 р., і п`ятисекційного житлового будинку №1.

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія планувала в липні 2011 року ввести в експлуатацію житловий будинок № 1 першої черги житлового комплексу «Коцюбинський» по вул. Пономарьова, 26 у смт Коцюбинський Київської області.

Всього будівництво житлового комплекса складається з п`яти черг. Друга черга передбачає будівництво ще двох 22-поверхових житлових будинків по три секції кожен. Загальна площа кожного будинку становитиме 22,2 тис. кв. м, вони розраховані на 315 квартир кожен. У третій черзі заплановано будівництво 9-поверхового паркінгу загальною площею 18 тис. кв. м на 544 машиномісць. У четвертій черзі передбачається будівництво 21-22-поверхового житлового будинку на чотири секції загальною площею 29,6 тис. кв. м, розрахованого на 374 квартири, а також дитячого садку. П`ята черга включає будівництво 5-поверхового спортивно-розважального комплексу загальною площею 3,9 тис. кв.м.

Земельна ділянка під забудову житлового комплекса площею 4,4 га перебуває у власності у компанії.

Довідка УНІАН. ТОВ «Аверс-Сіті» (смт Коцюбинське, Київська обл.) створене в 2005 році, займається будівництвом об`єктів нерухомості. ТОВ «Аверс-Сіті» є замовником та інвестором будівництва житлового комплексу «Коцюбинський».