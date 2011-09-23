ВР відмовилася скасувати положення про заборгованість за комунальні послуги

Верховна Рада України відмовилася ухвалити закон "Про внесення зміни до статті 96 Цивільного процесуального кодексу України” щодо вимог, за якими може бути виданий судовий наказ.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення документа проголосували лише 114 народних депутатів з 347 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося виключити пункт 3 частини першої статті 96 Цивільного процесуального кодексу України, а саме передбачалося вилучити одну з підстав видання судового наказу - заявлення вимоги про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості.