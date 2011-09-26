Кабмін подовжив виплати за пільговими кредитами на будівництво житла для молоді

Кабінет міністрів дозволив подовжити на строк до одного року або до початку (відновлення) будівництва виплату основної суми боргу за програмою державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла, здійснюваною Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву в 2007 році.

Про це йдеться в постанові №991 від 21 вересня ц.р. «Деякі питання погашення кредитів, наданих у 2007 році на будівництво (придбання) житла окремим категоріям громадян», розміщеному на Урядовому порталі.

Згідно з документом, термін виплати основної суми боргу, окрім відсотків за користування кредитом, подовжується у зв`язку з порушенням понад шість місяців термінів введення в експлуатацію житла, що будується за рахунок коштів, передбачених у 2007 році в держбюджеті для державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян.

Зокрема, регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву і позичальник у порядку, встановленому правлінням цієї установи, можуть внести в кредитний договір зміну щодо визначення пільгового періоду для сплати основної суми боргу, окрім відсотків за користування кредитом, на строк до одного року або до початку (відновлення) будівництва.

Постановою визначається, що в разі порушення термінів платежу з погашення кредиту з позичальника стягується пеня в розмірі 0,01% суми зобов`язань за кредитом, термін виконання яких наступив, за кожен день прострочення, й встановлюється така черговість погашення боргу: пеня, прострочені платежі, відсотки за користування кредитом і основний платіж із погашення кредиту.

Відсотки за користування кредитом направляються до загального фонду державного бюджету, а кошти, сплачені в рахунок погашення кредиту, зокрема в попередні роки, й пеня зараховуються до спеціального фонду державного бюджету в установленому порядку й використовуються для подальшого надання кредитів.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в 2007 році профінансував програми забезпечення молоді житлом на суму 178,5 млн. грн., що на 3% більше запланованого.

У 2007 році програма з надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам на будівництво й придбання житла була профінансована з держбюджету в розмірі 64,3 млн. грн. (при запланованих 50 млн. грн.). Також на цю програму було направлено 30 млн. грн. – повернення раніше наданих кредитів молодим сім`ям, а також залучено 51,5 млн. грн. за рахунок місцевих бюджетів. За рахунок такого фінансування пільгові кредити на житло отримали 650 молодих сімей.