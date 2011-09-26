Платіні оглянув будівництво нового стадіону у Львові

Триває офіційний робочий візит Президентв УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ у Львів. Він уже оглянув аеродром та новий пасажирський аеровокзал, а також будівництво нового стадіону.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент УЄФА оглянув другий ярус будівництва стадіону зі східного боку стадіону, Президентську ложу (третій поверх) та адміністративні приміщення західної трибуни.

Також протягом години тривала зустріч М.ПЛАТІНІ з головою Львівської обласної державної адміністрації Михайлом ЦИМБАЛЮКОМ та міським головою Львова Андрієм САДОВИМ, під час якої було представлено презентацію про стан готовності Львова до Євро-2012.

Довідка УНІАН. На сьогодні стадіон у Львові (загальна кількість місць – 34915) готовий на 82%. Завершено спорудження каркасу адміністративного корпусу, зовнішніх стін та стін ліфтових шахт. Виконано монтаж внутрішніх перегородок та штукатурні роботи. Ведеться облаштування конструкції підлоги, оздоблювальні роботи, заповнення віконних та дверних прорізів, прокладання інженерних мереж; завершується монтаж ліфтів.

Змонтовано 90% покрівлю трибун та 79% несучих металевих конструкцій фасаду чаші стадіону. На 64% постелено покриття із профнастилу та макролону.

Встановлено трансформатори та модульні дизельні електростанції, ведуться пусконалагоджувальні роботи. Завершені пусконалагоджувальні роботи модульної котельні.

Придбано 70% обладнання.