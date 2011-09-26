Платіні: у підготовці Львова до Євро-2012 залишились лише невеликі проблеми

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ вважає, що у підготовці Львова до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року залишились лише невеликі проблеми, які будуть вирішені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПЛАТІНІ сказав сьогодні під час брифінгу на львівському стадіоні.

«Дуже приємно ще раз бути у Львові. Я спостерігаю великі зміни. Влада зробила дуже багато. Це великий крок уперед…», - сказав президент УЄФА.

За його словами, у підготовці Львова до Євро-2012 залишились невеликі проблеми, які будуть вирішені. «Я цим не переймаюсь», - додав М.ПЛАТІНІ.

Він також повідомив, що завтра зустрінеться з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ й обговорить питання підготовки українських міст до Євро-2012.

Сьогодні в рамках робочого візиту до Львова делегація УЄФА на чолі з М.ПЛАТІНІ оглянула аеропорт та стадіон, які готують до європейського чемпіонату.

До складу офіційної делегації УЄФА входять генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО, виконавчий директор UEFA Events S.A. Девід ТЕЙЛОР, комісар УЄФА Євро-2012 Жак ЛАМБЕР та операційний директор UEFA Events S.A. Мартін КАЛЛЕН.