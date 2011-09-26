АМКУ оштрафував Новокаховський міськводоканал за завищення тарифів

Херсонське територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало Комунальне підприємство «Міський водоканал» (м. Нова Каховка) на 48 тис. грн. за завищення тарифів на послуги водопостачання

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі відділення АМКУ, встановлено, що підприємство завищило тарифи на послуги централізованого водопостачання й водовідведення для бюджетних установ та інших споживачів у результаті перевищення встановленого законодавством рівня рентабельності. Всупереч вимогам законодавства підприємство внесло в договори про надання послуг об`єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і населенню відключення від систем водопостачання і водовідведення.

Окрім цього, підприємством упроваджені різні тарифи для населення залежно від наявності або відсутності приладів обліку води.

Підприємство також відсторонилося від перегляду нормативів споживання води, яке могло привести до утиску інтересів споживачів.

Відділення зобов`язало відповідача усунути порушення.