Мінрегіонбуд створив групу з відновлення будівництва трьох житлових довгобудів "Київвисотбуду"

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України створена робоча група з відновлення будівництва житлових довгобудів компаній ТОВ «Київвисотбуд» і ТОВ «Агробудпереробка Лтд» на вул. Старонаводницькій, 2-20, вул. Сім`ї Сосніних, 4-а в Києві та вул. Київський Шлях, 97 в Борисполі Київської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, більше чотирьох років понад тисячі сімей не можуть отримати повністю оплачені квартири в даних об`єктах.

До складу робочої групи увійшли, зокрема, уповноважений представник Адміністрації Президента, представники центральних органів виконавчої влади та представники громадських організацій з питань будівництва даних об`єктів.

У прес-службі зазначили, що на сьогодні розроблено та узгоджено з Київською міською державною адміністрацією проект плану заходів з відновлення будівництва, що включає передачу прав замовника будівництва з незавершеного будівництва КМДА, передачу права генерального підрядника незавершеного будівництва ТОВ «Бориспільміськбуд», продовження терміну дії оренди земельних ділянок під об`єктами незавершеного будівництва ТОВ «Київвисотбуд» в 4-му мікрорайоні житлового масиву «Позняки» з подальшою передачею прав замовника будівництва ТОВ «Бориспільміськбуд».

Після затвердження плану будівництво буде відновлено і завершиться достатньо швидко, запевняють у міністерстві.

Довідка УНІАН. У листопаді 2006 р. компанії ТОВ «Київвисотбуд» і ТОВ «Агробудпереробка Лтд» припинили будівництво чотирьох житлових будинків у Києві та області (у Чубинському, в Борисполі і в Києві на вул. Старонаводницька і вул. Сім`ї Сосніних) через нестачу фінансування. За даними директора ТОВ "Київвисотбуд" Єгора Земелєва, у будівництво житлових будинків інвестували близько 1,5 тис. вкладників, а для завершення будівництва було необхідно близько 1 млрд. грн.

За словами Тетяни Ткачик - юриста ТОВ «Київвисотбуд» і ТОВ «Агробудпереробка Лтд», представника співвласників компаній Миколи та Олександра Мариньох, керівництво «Київвисотбуду» та «Агробудпереробка Лтд» заявило про відновлення будівництва чотирьох об`єктів у Києві та області з лютого 2007 року. За її даними, на добудову об`єктів потрібно близько 300 млн. грн.

У вересні 2007 року інвестиційна компанія «Регіон-інвест», яка акумулювала кошти приватних інвесторів в будівництво житла, просила забудовника житлових будинків - компанію «Київвисотбуд» передати їй право оренди на земельні ділянки під будинками на вул. Сім`ї Сосніних, 4а в Києві і на вул. Київський Шлях, 97 в Борисполі для того, аби самостійно їх добудувати.

За оцінками інвесткомпанії, на той час на добудову житлового будинку на вул. Сім`ї Сосніних, 4а необхідно було близько 100 млн. грн., а на завершення будівництва будинку на Київському Шляху у Борисполі - менше 100 млн. грн.