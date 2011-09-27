КМДА обіцяє завершити благоустрій Троїцької площі до відкриття НСК «Олімпійський»

Реконструкцію Троїцької площі завершать до дня церемонії офіційного відкриття НСК «Олімпійський».

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час спільного із делегацією УЄФА огляду стадіону, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Зокрема, О.ПОПОВ зазначив, що разом з експертами УЄФА, фахівцями Національного агентства та МОКу вже визначено транспортний периметр навколо НСК «Олімпійський» та офіційної фан-зони, маршрути проїздів команд, сім’ї УЄФА та VIP-гостей турніру. Окреслено маршрути руху у прилеглих до стадіону кварталах міста і тимчасові паркувальні місця для УЄФА та організованих груп вболівальників у дні матчів у зоні 5-20 – хвилинної пішохідної досяжності до стадіону.

О.ПОПОВ запевнив також, що всі роботи з благоустрою 1,5-кілометрової зони навколо стадіону будуть завершені у визначений термін.

Також він наголосив, що було проведено комплекс робіт із ремонту фасадів, модернізації вуличного освітлення, озеленення, встановлення додаткових туалетних модулів, встановлення покажчиків міської навігації.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття Національного спортивного комплексу «Олімпійський» призначена на 8 жовтня.