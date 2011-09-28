Мінрегіонбуд пропонує запровадити будівельний збір для замовників довгобудів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України пропонує запровадити будівельний збір для власників (замовників) об`єктів будівництва, які порушують терміни введення в експлуатацію об`єктів.

Про це сказано в законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання власників (замовників) з добудови об`єктів незавершеного будівництва чи їх реалізації», розміщеному на сайті міністерства.

Законопроектом планується внести зміни до Податкового кодексу, якими передбачено впровадження будівельного збору, кошти від якого зараховуються до місцевих бюджетів.

Проектом визначається, що платниками збору є замовники будівництва, які в установленому порядку реалізують проект будівництва об`єкта.

При цьому платниками збору не можуть бути замовники будівництва, які реалізують проекти будівництва за кошти державного або місцевого бюджету, замовники будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будинків і споруд, прибудов до них, фінансування яких здійснюється за кошти таких замовників.

Ставку збору пропонується встановити в розмірі 0-5,5% від бази стягування збору (від вартості будівництва).

Планується, що ставка збору в 0% встановлюється для об`єктів, прийнятих в експлуатацію у встановлений термін; 1% - при перевищенні терміну прийняття об`єкта в експлуатацію від 6 місяців до 2 років; 2% - понад 2 роки до 4 років; 3% - понад 4 роки до 6 років; 4% - понад 6 років до 8 років; 5% - понад 8 років до 10 років; 5,5% - понад 10 років.

Передбачається, що збір стягується виключно з тих об`єктів незавершеного будівництва, за якими закінчився термін прийняття в експлуатацію, встановлений затвердженою замовником проектною документацією на будівництво об`єкта.

Планується, що запропоновані зміни до Податкового кодексу набудуть чинності з 1 січня 2013 року.

Крім того, законопроектом пропонується виключити норму, згідно з якою заборона на розрив договорів між фізичними і юридичними особами щодо передачі забудовниками житла при його 100%-ній оплаті не застосовується, якщо термін прийняття в експлуатацію об`єкта переноситься більш ніж на 18 місяців. Планується, що цей пункт набуде чинності з дня публікації закону.