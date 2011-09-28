Мінрегіонбуд визначив напрями реформування будівельної галузі

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства визначило основні напрями реформування будівельної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, серед головних напрямів для реформ, визначених робочою групою комітету «Реформи в будівельній галузі», - дерегулювання і створення сприятливого інвестиційного клімату; створення містобудівного кадастру і розвиток регіонів на основі містобудівної документації; формування потужного будівельного комплексу; розвиток та інтеграція нормативної бази в європейські норми технічного регулювання; реалізація громадянами права на житло; енергоефективність та імпортозаміщення в промисловому і цивільному будівництві.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА, також неврегульованим залишається питання капітального ремонту житлового фонду.

Міністр зазначив, що в разі здійснення запропонованих заходів щодо реформування галузі, в 2015 році всі міста і села одержать містобудівну документацію, а 30% держстандартів і державних будівельних норм відповідатимуть європейським нормам.

А.БЛИЗНЮК вважає, що для недопущення будівельних афер необхідно удосконалювати наявну систему договірних відносин, зокрема, запровадити механізм твердої договірної ціни, а також передбачити механізм страхування ризиків.

«Тут наше першочергове завдання – розробка типового договору», – наголосив він.

За словами міністра, після визначення стратегічних орієнтирів розвитку галузі вони будуть конкретизовані, а також буде сформований «портфель» інноваційних проектів на три роки вперед.