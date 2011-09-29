У Підгорецькому замку на Львівщині буде створено урядову резиденцію

Влада розглядає можливість створення урядової резиденції у Підгорецькому замку на Львівщині.

Про це повідомив 28 вересня журналістам голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, повідомляється на сайті ОДА.

За словами губернатора, відповідне дорученням Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав Кабінету міністрів.

«Сподіваємось, що це дасть можливість профінансувати реставраційні роботи у замку», - зазначив М.ЦИМБАЛЮК.

Він також наголосив на важливості відновлення заїжджого двору у Підгорецькому замку.

У свою чергу директор Львівської галереї мистецтв Борис ВОЗНИЦЬКИЙ додав, що замки Львівщини щодня відвідують 4-5 тис. осіб, зокрема постійно зростає зацікавленість іноземців.