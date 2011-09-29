На будівництво доступного житла в проекті держбюджету-2012 передбачено 200 млн. грн.

На програму будівництва (придбання) доступного житла у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачено 200 млн. грн., що удвічі більше, ніж поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, про це заявив директор департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Мінрегіонбуду Олександр НЕПОМНЯЩИЙ.

«Держава розуміє значення програми і тому в проекті держбюджету 2012 року передбачено 200 мільйонів гривень – удвічі більше, ніж цього року. Крім того, тепер фінансування здійснюватиметься окремим рядком із загального фонду і розпорядником коштів визначено Мінрегіон», – сказав він.

За даними прес-служби, 28 вересня міжвідомча комісія розглянула більш як 40 об`єктів незавершеного будівництва і визначила ті з них, на які можуть бути спрямовані кошти у рамках Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла. Перелік об`єктів, які допущені до участі в програмі, буде оприлюднено на веб-сайті Мінрегіонбуду.