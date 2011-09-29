Перейменовано Нацкомісію регулювання ринку комунальних послуг
16:48, 29 вересня 2011Нерухомість
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Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України перейменована на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.
Відповідний Указ Президента України оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Цим документом Президент також затвердив граничну чисельність працівників Нацкомісії у кількості 412 штатних одиниць.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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