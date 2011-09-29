Перейменовано Нацкомісію регулювання ринку комунальних послуг

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України перейменована на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Відповідний Указ Президента України оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Цим документом Президент також затвердив граничну чисельність працівників Нацкомісії у кількості 412 штатних одиниць. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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