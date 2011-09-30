Україна готова до опалювального сезону на 100% з технічної точки зору - Близнюк

Україна готова до опалювального сезону на 100% з технічної точки зору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Луганську під час засідання колегії Луганської обласної держадміністрації і Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ заявив керівник міністерства Анатолій БЛИЗНЮК.

Він відзначив, що технічна складова – це один з аспектів готовності до опалювального сезону. Другий аспект стосується фінансів.

«Я офіційно підтверджую, що ми на 100% готові до початку опалювального сезону з технічної точки зору. А фінансову сторону нам потрібно дуже серйозно відпрацьовувати, як на державному, так і на місцевому рівні. При цьому мати в однодумцях населення, яке на сьогодні не до кінця виконує свої зобов`язання з оплати за комунальні послуги», - сказав А.БЛИЗНЮК.

За словами міністра, вирішувати технічні і фінансові питання без діалогу з суспільством у влади не вийде.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК перебуває в Луганській області з робочим візитом. Він взяв участь у церемонії введення в експлуатацію факельної установки для спалювання метану звалища на полігоні твердих побутових відходів в Александрівську.