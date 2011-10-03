В Києві у вересні продано 1808 квартир

В Києві у вересні ц.р. було здійснено 1 075 операцій купівлі/продажу квартир на вторинному ринку і 733 - у недобудованих будинках.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty (консалтинговій компанії SV Development).

Як ідеться в повідомленні, найбільший попит мали двокімнатні квартири (57% операцій), 33% припадає на однокімнатні квартири і 10% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (73%) припадає на квартири вартістю до 100 тис. дол., 22% - в ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 5% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 420 дол./кв. м на вторинному ринку, 1 271 дол./кв. м - на первинному ринку. Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу склала 2 978 дол./кв. м на вторинному ринку, 2 560 дол./кв. м - на первинному ринку.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2011 року на вторинному ринку житла Києва було продано 1 103 квартири, на первинному ринку 706 квартир.