На Генплан Києва до 2025 р. необхідно близько 500 млрд. грн. – Броневицький

Вартість реалізації Генерального плану Києва на період до 2025 року становить близько 500 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні начальник комунального об’єднання «Інститут Генерального плану м. Києва» Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ під час розширеної колегії КМДА.

”Реалізація Генплану потребує коштів. Вартість його реалізації складає близько 500 млрд. грн. за рахунок усіх джерел фінансування. Вартість невідкладних заходів з модернізації міської інфраструктури, реставрації пам’яток культурної спадщини, будівництва житла, об’єктів соціальної сфери складає близько 150 млрд. грн.”, - сказав С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

Що стосується, зокрема, будівництва житла, то, за його інформацією, в цілому територіальні ресурси міста дозволять до 2025 року побудувати до 28 млн. кв. м. житла.

«Згідно зі Стратегію розвитку Києва до 2025 року, в основу плану покладено принцип «центр поруч з домом». Компактні мікрорайони для будівництва соціального житла заплановано створити в Південних Осокорках, на частині території теплиць с/г «Пуща Водиця», на масиві Теремки», – сказав С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

За його словами, планується зводити не менше 200 тис. кв. м. соціального та доступного житла щороку, тобто до 3 млн. кв. м до 2025 року. Передбачається також модернізація та комплексна реконструкція кварталів застарілого житлового фонду з ліквідацією аварійного та застарілого житла загальною площею 2,9 млн. кв. м.

«У наступні роки буде реалізовано пілотні проекти комплексної реконструкції кварталів у межах вулиць Маршала Гречка, Стеценка, вулиць Попудренка, Червоногвардійської, Мініна та Червоноткацької. У перспективі ж передбачена комплексна реконструкція всіх кварталів застарілої панельної 5-поверхової забудови”, - додав він.

Як поінформували в КМДА, вартість передбаченого житлового будівництва становить 194 млрд. грн. З них 13,2 млрд. грн. – це вартість зведення соціального житла та реконструкції гуртожитків, які заплановані до 2015 року.