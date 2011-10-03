Кабмін призначив Бабича віце-президентом Української державної будівельної корпорації

Кабінет Міністрів України призначив Олександра БАБИЧА віце-президентом Української державної будівельної корпорації.

Про це йдеться в розпорядженні № 922-р від 28 вересня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Довідка УНІАН. В Державне публічне акціонерне товариство «Українська державна будівельна корпорація» («Укрбуд») на договірних засадах входить більше 400 підприємств. При цьому частка державних підприємств в корпорації складає 16% (39 підприємств, з яких 13 знаходяться на різних стадіях ліквідації, банкрутства, передачі місцевим органам).