Кабмін призначив Бабича віце-президентом Української державної будівельної корпорації
18:18, 03 жовтня 2011Нерухомість
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Кабінет Міністрів України призначив Олександра БАБИЧА віце-президентом Української державної будівельної корпорації.
Про це йдеться в розпорядженні № 922-р від 28 вересня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.
Довідка УНІАН. В Державне публічне акціонерне товариство «Українська державна будівельна корпорація» («Укрбуд») на договірних засадах входить більше 400 підприємств. При цьому частка державних підприємств в корпорації складає 16% (39 підприємств, з яких 13 знаходяться на різних стадіях ліквідації, банкрутства, передачі місцевим органам).
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