В Києві у вересні здано в оренду 1322 квартири - експерт

У Києві у вересні ц.р. здано в оренду 1322 квартири, повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty (консалтингової компанії SV Development).

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали однокімнатні квартири (43% угод), 39% припадає на двокімнатні квартири і 18% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (47%) припадає на квартири вартістю до 4,5 тис. грн. на місяць, 42% - в ціновій категорії від 4,5 до 7 тис. грн. і 11% - у категорії понад 7 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2011 року в Києві було здано в оренду 1461 квартиру.