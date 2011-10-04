Вартість оренди квартир у Києві зросла на 4% – до 538 дол. на місяць

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у III кварталі 2011 року зросла на 4,06% (21 дол.) – до 538 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили к консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Святошинський район з середньою вартістю оренди однокімнатної квартири 320 дол./місяць, найдорожчим - Печерський район (545 дол./місяць).

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 17 дол. – до 545 дол., 2-кімнатних – на 24 дол., до 722 дол., 3-кімнатних – на 22 дол., до 857 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 22 дол. – до 428 дол., 2-кімнатних – на 27 дол., до 717 дол., 3-кімнатних – на 34 дол. – до 845 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 19 дол., до 344 дол., 2-кімнатних – на 15 дол. – до 453 дол., 3-кімнатних – на 20 дол., до 662 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 13 дол. – до 404 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 519 дол., 3-кімнатних – на 20 дол., до 660 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 19 дол. – до 352 дол., 2-кімнатних – на 17 дол., до 474 дол., 3-кімнатних – на 28 дол., до 575 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 10 дол. - до 347 дол., 2-кімнатних – на 17 дол., до 463 дол., 3-кімнатних – на 13 дол., до 624 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 15 дол., до 320 дол., 2-кімнатних – на 23 дол., до 444 дол., 3-кімнатних – на 33 дол., до 566 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 15 дол. – до 331 дол., 2-кімнатних – на 24 дол., до 467 дол., 3-кімнатних – на 13 дол. – до 569 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 19 дол., до 330 дол., 2-кімнатних – на 18 дол., до 439 дол., 3-кімнатних – на 25 дол., до 554 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 18 дол. – до 322 дол., 2-кімнатних – на 25 дол., до 441 дол., 3-кімнатних – на 29 дол., до 572 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.