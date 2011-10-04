Опалювальний сезон у житловому фонді може початися з 15 жовтня

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства підготувало наказ, який встановлює початок опалювального сезону для об`єктів соцкультпобуту з 1 по 10 жовтня, а для житлового фонду – з 15 жовтня поточного року. Однак терміни можуть бути скориговані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Поки що погода сприяє, але якщо середньодобова температура в якомусь регіоні досягне 8 градусів за Цельсієм, опалювання буде включено раніше», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК.

За даними міністерства, на сьогодні комунальна галузь майже готова до початку роботи в опалювальний період.

«Ми сьогодні впевнено говоримо про майже стовідсоткову готовність об`єктів теплоенергетики надавати тепло. Залишилися тільки нові котельні, але навіть у них вже 10 жовтня буде завершено пуско-налагоджувальні роботи і почнуться пробні запуски», - відзначив А.БЛИЗНЮК.

У Мінрегіонбуді створено спеціальну диспетчерську службу, яка відстежуватиме хід опалювального сезону в кожному регіоні країни, а також основні показники діяльності житлово-комунального господарства регіонів у цілому.