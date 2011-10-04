Вартість житла на вторинному ринку Києва у вересні зросла на 0,2%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва у вересні ц.р. зросла на 0,2% - до 2161 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, з початку 2011 року доларові ціни на житлову нерухомість у Києві зменшилися на 2,8%, за рік (у порівнянні з вереснем 2010 року) - знизилися на 3,4%. А щодо вересня 2007 року квартири подешевшали на 33,1%.

За даними порталу, найменше з січня по вересень 2011 року втратили в ціні квартири, розташовані в Солом`янському (0,9%), Дніпровському (3%) та Оболонському (4%) районах. Найбільше зменшилася середня вартість квартир у Дарницькому районі (6,9%). В інших районах зменшення середньої вартості квадратного метра житла склало від 3,9% до 6,7%. Незначне збільшення середніх цін з початку року спостерігалося тільки в Голосіївському районі - на 0,8%.

Кількість представлених до продажу квартир у вересні 2011 року на вторинному ринку житла Києва збільшилася на 1,8% щодо серпня і склала 16 299 квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі і грошовому вираженні збільшився відповідно на 3,2% і 3,3%.

З початку 2011 року пропозиція квартир збільшилася на 14,3%. Щодо вересня 2010 року кількість продаваних квартир збільшилася на 18,7%. З вересня 2007 року кількість пропозиції зросла на 110%.

У звіті проаналізовано 16299 квартир на вторинному ринку столиці.