Колектив книгарні “Сяйво” буде й надалі відстоювати своє приміщення

Колектив столичної книгарні “Сяйво” має намір і надалі відстоювати своє право на приміщення на Червоноармійській, 6.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили представники ТОВ “Сяйво” та адвокат книгарні Олег КОРОЛЬ.

Зокрема адвокат заявив: “Нас просто “кинули”. Тобто міська влада подякувала нам, поплескала по плечі, оскільки за нашим позовом – за позовом ТОВ “Книгарня “Сяйво” – була виграна справа №3620 в Господарському суді і в результаті повернуто в комунальну власність приміщення на вул. Червоноармійській, 6. При цьому КМДА не була стороною у справі і навіть третьою особою не була”.

За інформацією О.КОРОЛЯ, на сьогодні повністю ігнорується думка членів трудового колективу “Сяйва” щодо подальшого функціонування та облаштування книгарні. Пропозиція КМДА працівникам “Сяйва” перейти до трудового колективу комунального підприємства, яке господарюватиме в новому магазині на вул. Червоноармійська, 6 залишись на словах.

“Просимо надати проект положення цього комунального підприємства, муніципальної книгарні, штатний розпис, організаційно-правову форму визначити, яким чином буде функціонувати трудовий колектив, якщо його запрошують, які умови пропонуються – нічого не надається. Ніяких проектів. Ми просимо вже котрий тиждень”, - зазначив юрист. У свою чергу директор “Сяйва” Алла ЛАЗУТКІНА сказала, що ніяких запрошень на сьогоднішній день взагалі нема.

Обурила колектив “Сяйва” і заява голови КМДА Олександра ПОПОВА, що “якась бізнесова структура претендує на право користування книгарнею”, яку очільник КМДА при цьому не називає. “А це саме те товариство, яке виграло справу і завдяки якому повернулось приміщення в комунальну власність”, - наголосив адвокат. При цьому він підкреслив, що “Сяйво” ніколи не було бізнесовою структурою, а є товариством – правонаступником книгарні Спілки письменників України “Сяйво”.

Відходячи від юридичної площини О.КОРОЛЬ повідомив, зо зараз в книгарні ведуться ремонтні роботи з перебудовою приміщень, які, на його переконання, проводяться без погоджень відповідних служб і відповідно протизаконні. За словами представників колективу ТОВ “Сяйва”, вже зруйнована в приміщенні книгарні “Ятка письменників” – спеціальний відділ, де письменники влаштовували свої творчі вечори та капусники. Так, тут виступали, за інформацією А.ЛАЗУТКІНОЇ, Максим Рильський, Павло Тичина, Остап Вишня, Павло Загребельний, Семен Скляренко та інші видатні українські діячі.

“Зараз ми з жахом дізналися, що без належних дозволів, без належної документації руйнується це все. Причому це - в історичній будівлі руйнується стіна. Це може бути загрозою руйнації взагалі всієї будівлі. І все це знову таємно. Ніхто ні з ким не радиться”, - зазначив О.КОРОЛЬ.

Він звернув увагу, що в приміщенні хочуть відкрити вже не книгарню, а, згідно з рішенням Київради, друкарню-кафе і на закупівлю спецобладнання – машини для самодруків - буде використано 2 млрд. грн.

“Ми готуємо відповідні юридичні реагування на ці дії, які носять ознаки ряду злочинів і хочемо привернути увагу до цього. Не можна такими методами беззаконними і свавільними чинити щодо товариства, яке, відзначу, не претендує на власність, а лише просить відновити статус-кво, повернути трудовий колектив туди, де вони орендували, причому бездоганно, претензій не було”, - повідомив адвокат.

За інформацією О.КОРОЛЯ, трудовий колектив “Сяйва” намагається потрапити на особистий прийом до О.ПОПОВА, щоб отримати пояснення щодо існуючої ситуації.

“Він уникає зустрічі. Ми намагаємось з минулої п’яниці, шляхом подання до нього звернення з проханням особистого прийому. Також звернулись з проханням допомогти в цьому до голови Комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ. Не прийшла відповідь, тобто повне мовчання, ігнорування”, - заявив юрист.

Громадський захисник книгарні Костянтин КЛІМАШЕНКО запевняє, що “Сяйво” готове подавати до суду і не тільки в Україні, а й до Європейського суду з прав людини.

На думку адвоката, терміни тяганини в судах залежатимуть “від того опору явного і прихованого”, який буде чинитись юристами, зокрема, КМДА.

“Тому важко це зараз спрогнозувати. Я думаю, що реально це від півроку – до одного року потребується, щоб розставити крапки над “І” і зафіксувати наше право і повернути законного орендаря в ті приміщення на вул. Червоноармійській, 6, які воно плекало, берегло, орендувало сумлінно і платило податки”, - зазначив О.КОРОЛЬ.

Представники “Сяйва” показали журналістам картину, яку мають намір подарувати О.ПОПОВУ при зустрічі. За словами К.КЛІМАШЕНКА, картина спеціально придбана товариством на аукціоні. Намальована вона 35 років тому і має підпис “Там, где капитал имеет власть, с каждым днем растет искусство красть”. Колектив “Сяйва” сподівається, що ця картина нагадуватиме О.ПОПОВУ про те, де зараз екс-керівник КМДА Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його “молода команда” і упереджатиме від тих дій, через які його може спіткати така ж доля.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня керівництво та захисники ТОВ “Сяйво” висловили сподівання, що Київрада та Київська міськдержадміністрація продовжать право цього товариства орендувати приміщення на вул. Червоноармійській, яке воно займало до силового захоплення в 2010 році. .

Того ж дня в КМДА повідомили, що планують у приміщенні колишнього “Сяйва” восени відкрити муніципальну книгарню, де київській громаді будуть представлені найкращі зразки української літератури, світові новинки, класика і професійна література. Також КМДА озвучила пропозицію трудовому колективу книжкового магазину «Сяйво» продовжити роботу у комунальному підприємстві та продовжити займатися улюбленою справою – продавати книги.

Довідка УНІАН. 26 серпня представники столичної влади у присутності членів трудового колективу “Сяйва” із залученням спецтехніки змогли потрапити у заблоковане тривалий час приміщення книгарні. За поясненням КМДА, приміщення, на виконання рішення суду, передано представникам міської влади – комунальному підприємству “Київспецжитлоексплуатація”, яке має здійснити ремонт цих приміщень.