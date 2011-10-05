Донецькі метробудівці відклали пікет Кабміну. Чекають обіцяних грошей

Працівники ТОВ «Донецькшахтометробуд» наразі відклали плановане раніше пікетування Кабінету міністрів України і чекають обіцяних грошей на погашення боргів по зарплаті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості (ППВП) України.

У повідомленні нагадують, що 4 жовтня закінчується двотижневий термін, зазначений в ультиматумі трудового колективу ТОВ «Донецькшахтометробуд», який був оприлюднений у ході акції протесту біля будівлі Донецької обласної державної адміністрації 20 вересня. «Протягом двох тижнів погасити борги із заробітної плати», - йшлося в ультиматумі. Метробудівці тоді заявили, що якщо заборгованість не погасять, то наступна акція протесту відбудеться вже під Кабміном.

Борги по зарплаті шахтометробудівцям ще не погасили, але трудовий колектив вирішив поки що відкласти дату пікетування Кабміну. Як заявили профспілці у Донецькій дирекції метрополітену, що будується, через яку йде фінансування робіт, уже завтра на рахунки підприємства має прийти 1 млн. грн.

За даними дирекції, цю суму виділила Донецька міськрада на погашення боргів метробудівцям (рішення ухвалене на сесії міськради 23 вересня).

Також і в Донецькій дирекції метрополітену, що будується, і у ТОВ «Донецькшахтометробуд» дуже сподіваються на виконання київськими чиновниками обіцянки виділити 10 млн. грн. на вирішення проблем шахтометробудівців.

«Ці гроші мають прийти до 15 жовтня. Ця обіцянка прозвучала 28 вересня на нараді у Міністерстві інфраструктури, присвяченій ситуації з будівництвом Донецького метрополітену», - заявили у ППВП.

Також там нагадали, що через повну відсутність бюджетного фінансування робіт ТОВ «Донецькшахтометробуд» з підтримки уже збудованих потужностей донецького метрополітену працівникам не виплачували зарплату 7 місяців (останній перерахований їм заробіток був за лютий 2011 року). Борг перед метробудівцями на 20 вересня становив 3,3 млн. грн. (Трудовий колектив підприємства нараховує 202 особи - УНІАН), а з урахуванням обов`язкових нарахувань на зарплату, штрафи та пені, які нараховуються на прострочені платежі, комунальні послуги тощо, уся сума боргу становить 8 млн. грн.