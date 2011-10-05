Умови для проведення капітального ремонту та реконструкції житлових будинків спросять

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до статті 34 та пункту 1 Прикінцевих положень Закону “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 355 із 411 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається, що реконструкція або капітальний ремонт житлових будинків, які здійснюються за бюджетні кошти, можуть бути проведені за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Також до 1 січня 2013 року передбачаються можливості передачі (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування або детального плану територій населеного пункту.