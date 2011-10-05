ВР не підтримала заборону будівельних робіт на фундаменті Десятинної церкви

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про деякі заходи, спрямовані на збереження об`єкта культурної спадщини національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане проголосували лише 164 (при необхідних 226 - УНІАН) народних депутатів із 398 зареєстрованих в сесійній залі.

В постанові передбачалося, що Кабінет міністрів України має вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження, належне утримання та використання відповідно до закону об’єкта культурної спадщини національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви», в тому числі на припинення проведення будівельних чи будь-яких інших робіт, які можуть призвести до порушення режиму використання й охорони культурної спадщини національного значення.