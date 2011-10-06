Колесніков обіцяв 15 тис. квитків на відкриття НСК, а отримали лише 2,1 тис. - студенти

08:58, 06 жовтня 2011
Нерухомість
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КолесниковСтуденти вищих навчальних закладів Києва не отримали від віце-прем`єр-міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА обіцяних 15 тис. квитків на відкриття НСК "Олімпійський", які мали бути розподілені між вишами столиці.

Про це УНІАН повідомили у Всеукраїнській студентській раді.

За інформацією Ради, студентські організації отримали лише маленьку частку квитків, що були заплановані для студентів.

«Якщо враховувати, що ціна квитка у касах 800 грн., то хтось може дуже непогано заробити на студентах, які так і не отримають своїх квитків на відкриття стадіону», - наголосила голова Всеукраїнської студентської ради Анастасія САБОВА.

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова отримали лише по 400 квитків», - зазначила А.САБОВА.

«Дещо менші виші – Київський національний торговельно-економічний університет, Національний університет харчових технологій, Національний транспортний університет, Київський національний лінгвістичний університет – по 200. Національний медичний університет отримав близько 100. Але загальна кількість аж ніяк не дотягує до обіцяних 15 або хоча б 10 тис.», - наголосила А.САБОВА.

За її словами, питанням мала опікуватися столична мерія.

«Борис КОЛЕСНІКОВ зазначав, що реалізацією квитків буде займатися київська мерія. Однак, очевидно, що чиновники десь недопрацювали», - наголосили у Всеукраїнській студентській раді.

Як повідомлялося, раніше Б.КОЛЕСНІКОВ обіцяв, що на відкриття «Олімпійського» близько 15 тис. квитків буде роздано київським студентам та школярам через мерію міста.

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