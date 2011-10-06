Вартість торгових площ у Львові знизилася на 1,25%

Середня вартість торгових площ (не у торгових центрах) у Львові у третьому кварталі п.р. знизилася на 1,25% (23 дол.) - до 1 815 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 501 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький район, де середня ціна продажу склала 2 290 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових приміщень у Галицькому районі стабілізувалася на рівні 2 290 дол./кв. м, у Франківському районі - знизилася на 0,43% (8 дол.) - до 1 857 дол./кв. м, у Залізничному районі - знизилася на 1,62% (27 дол.) - до 1 641 дол./кв. м, у Личаківському районі - знизилася на 3,37% (57 дол.) - до 1 632 дол./кв. м, у Шевченківському районі - знизилася на 1,85% (30 дол.) - до 1 595 дол./кв. м, у Сихівському районі - знизилася на 1,75% (24 дол.) - до 1 501 дол./кв.м.