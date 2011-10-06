Вартість торгових площ у Донецьку знизилася на 0,78%

Середня вартість продажу торгових приміщень (не у торгових центрах) на вторинному ринку Донецька у третьому кварталі знизилася на 0,78% (на 12 дол.) - до 1 522 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петрівський район з середнім показником 1 028 дол./кв.м, найдорожчим - Ворошилівський район, де середня ціна продажу склала 1 885 дол./кв.м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість продажу торгових приміщень у Ворошилівському районі знизилася на 2,28% (44 дол.) - до 1 885 дол./кв. м, в Київському районі - знизилася на 0,85% (14 дол.) - до 1 625 дол./кв. м, у Калининському районі - виросла на 1,67% (25 дол.) - до 1 521 дол./кв. м, у Ленінському районі - знизилася на 0,69% (9 дол.) - до 1 297 дол./кв. м, у Куйбишевському районі - виросла на 0,39% (5 дол.) - до 1 283 дол./кв. м, у Пролетарському районі - виросла на 3,19% (38 дол.) - до 1 231 дол./кв. м, у Будьонівському районі - виросла на 0,85% (10 дол.) - до 1 192 дол./кв. м, у Кіровському районі - знизилася на 3,01% (34 дол.) - до 1 1096 дол./кв. м, у Петрівському районі - виросла на 2,29% (23 дол.) - до 1 028 дол./кв. м.