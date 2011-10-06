ВР ухвалила закон про визначення житлової та загальної площ об’єкта нерухомості

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової і загальної площ об'єкта житлової нерухомості".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 296 народних депутатів з 404 зареєстрованих в сесійній залі.

Документ передбачає, що житлові будинки, квартири, інші житла (об'єкти житлової нерухомості) призначаються і мають бути придатні для постійного проживання в них громадян, а також для використання в установленому порядку в якості службових жител і гуртожитків. Надання приміщень в житлових будинках для потреб виробничого характеру забороняється.

Житлова площа об'єкта житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат.

Загальна площа об'єкта житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас.

До житлової площі об'єкта житлової нерухомості не належать площа приміщень призначених для гігієнічних або господарчо-побутових потреб громадян (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, вбудована шафа і тому подібне).

Площа лоджій, балконів веранд і терас підраховується з урахуванням коефіцієнтів, які встановлюють центральні органи виконавчої влади з питань житлової політики.