У Києві у вересні найбільший попит мали квартири до 50 тис. дол.

На вторинному ринку житла Києва у вересні найбільший попит мали однокімнатні квартири вартістю до 50 тис. дол.

Про це йдеться в огляді ринку купівлі-продажу житлової нерухомості за підсумками вересня мережі агентств нерухомості RealDruzi, переданому агентству УНІАН.

Згідно з оглядом, також у вересні попит мали двокімнатні квартири вартістю до 60 тис. дол. і трикімнатні квартири вартістю до 70 тис. дол.

Зокрема, 25% клієнтів компанії віддали перевагу квартирам вартістю 51-75 тис. дол., 24% - житлу за ціною 76-100 тис. дол. Традиційно найменший попит мали квартири вартістю понад 200 тис. дол.

За даними компанії, у вересні середня заявлена вартість 1 кв. м житла була на рівні 2 200 дол., що на 10% нижче порівняно з вереснем 2010 року і менш ніж на 1% вище за показники серпня 2011 року.

На думку фахівців RealDruzi, у жовтні істотних змін у структурі попиту і пропозиції квартир на ринку не очікують. У компанії припускають, що середня заявлена вартість житла у жовтні порівняно з серпнем і вереснем не зміниться.