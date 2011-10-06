Вартість будівельних робіт в Україні зросла на 19,7%

У січні-серпні 2011 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні виросла на 19,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з липнем 2011 року у серпні вартість будівельно-монтажних робіт виросла на 1,7%. З початку року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 14%, порівняно з серпнем 2010 року - на 21,6%.

У Держстаті зазначили, що за 8 місяців вартість робіт з будівництва житлових будинків виросла на 17,4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, з будівництва нежитлових будівель - на 18,1%, з будівництва транспортних споруд - на 25%, з будівництва трубопроводів комунікацій і ліній електропередач - на 17,6%, з будівництва комплексних промислових споруд - на 26,8%.

Довідка УНІАН. У 2010 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні виросла на 15,8% порівняно з 2009 роком, у 2009 році - на 11,3% порівняно з 2008 роком, у 2008 році - на 35,3% порівняно з 2007 роком.